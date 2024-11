Gli incontri sono promossi dall’accademia del “Tempo libero” nell’auditorium “Zanotti Bianco”

Una nuova iniziativa dell’accademia del “Tempo Libero” di Reggio Calabria aperta a tutta la città. Dopo il successo del corso per badanti e quello di lingua greco – calabra, che si rinnovano in più edizioni, l’Accademia ha organizza un ciclo conversazioni sul diritto di famiglia. Cinque incontri aperti alla cittadinanza, a cura del notaio Domenica Cortese e di Roberta Silivestro, docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, università “Mediterranea” Reggio Calabria.

Gli incontri partiranno dal 9 febbraio e si terranno ogni venerdì, dalle ore 18, presso l’auditorium Zanotti Bianco diviaMelacrino. Un percorso gratuito per approfondire le previsioni che il nostro Codice Civile dedica ai rapporti di famiglia.