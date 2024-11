Chiesa diocesana in festa a Mileto per l’ordinazione vescovile di don Francesco Massara, già parroco della chiesa di San Pantaleone di Limbadi, e ora nominato arcivescovo di Camerino-San Severino Marche. Migliaia di fedeli da tutta la diocesi, delegazioni dalle Marche e dall’estero, due cardinali e 25 vescovi sono accorsi nella basilica-cattedrale di Mileto per prendere parte alla solenne celebrazione che sancirà ufficialmente la nomina a presule del religioso originario di Drapia.



Un evento significativo per la diocesi guidata da monsignor Luigi Renzo che non assisteva ad un’ordinazione a vescovo da molti anni. L’ultima volta era infatti accaduto nel 1982, ben 36 anni fa. In quel caso, a salire sulla cattedra della diocesi di Lamezia Terme era stato monsignor Vincenzo Rimedio, il quale da emerito partecipa oggi all’ordinazione di don Massara. Una data non casuale, questa del 6 ottobre, scelta perché ricorre la memoria di San Bruno di Colonia, compatrono della Calabria insieme a San Francesco di Paola. La celebrazione è trasmessa in diretta da LaC Tv sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming web su Il Vibonese e su LaC News24, con il commento del giornalista de Il Vibonese, Giuseppe Currà, e del direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Mileto, monsignor Gaetano Currà.