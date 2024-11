La manifestazione darà voce a tutte le associazioni del territorio permettendo loro di potersi promuovere, in una giornata all’insegna della socializzazione e del divertimento

Il 25 maggio 2019, dalle ore 16.30 in poi, si svolgerà a Cosenza la quinta edizione della “Tremenda Day”, organizzata dalla Fondazione Exodus, sede di Cosenza, curato e coordinato dalla responsabile Deborah Granata, in partenariato con il Comune di Cosenza. Presente all’evento Don Antonio Mazzi, accompagnato da testimonial di eccellenza. Verranno coinvolti numerosi giovani calabresi attraverso attività organizzate, momenti di aggregazione, socializzazione e spirito di iniziativa collaborativo quale forma di prevenzione del disagio Giovanile e crescita all’educazione sociale. Cosenza è l’unica città calabrese scelta per l’evento.

La Manifestazione si svolgerà lungo corso Mazzini (Via Arabia e Piazza XI Settembre, Piazza Kennedy e Piazza Bilotti). Le principali piazze cosentine saranno animate dalle famose “Quattro Ruote” educative del pensiero di Don Mazzi: Sport, Musica, Volontariato e Arte/Teatro. Nella manifestazione verranno coinvolte tutte le associazioni, gli enti di promozione, le Federazioni del territorio, da quelle sportive a quelle di volontariato, da quelle culturali a quelle ambientali. L’intenzione è creare una rete collaborativa utile, non solo alla crescita individuale, ma allo sviluppo sociale dell’intero territorio.

Exodus darà voce a tutte le associazioni, da quelle più conosciute e storiche a quelle più piccole e giovani, permettendo loro di potersi promuovere. I veri protagonisti dell’evento saranno gli sportivi con numerose discipline, i gruppi musicali emergenti del territorio, gli artisti con l’esposizione delle loro opere, gli artisti di strada e cabarettisti con attività di intrattenimento per bambini e i volontari del Terzo Settore.