Natale di solidarietà in riva allo Stretto. L’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana, presieduto da Emanuele Mattia, aderisce alla raccolta di doni destinati ai piccoli ospiti delle strutture ospedaliere e delle case-famiglia di Reggio Calabria promossa dall’amministrazione metropolitana.



«Alle 12 di martedì 24 dicembre, l’attesa Vigilia di Natale, consegneremo dei regali ai bambini in degenza presso il reparto di Pediatria del Gom, il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria – fa sapere Mattia – Quest’occasione, al contempo, incarna a nostro avviso un momento di riflessione per tutti i più piccoli che in atto sono oppressi da gravi problematiche, decisamente ‘più grandi di loro’, e che sono impossibilitati a vivere serenamente il periodo festivo per eccellenza».

Nel plaudire «all’impegno e alla sensibilità con cui il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro costantemente approcciano le problematiche attinenti alla sfera dell’infanzia e delle fasce sociali più deboli», Emanuele Mattia formula l’auspicio «che nel corso della consiliatura regionale prossima si possa sancire una tempestiva istituzione del Pronto soccorso pediatrico e della Terapia intensiva pediatrica, sempre presso il Gom: si tratta di due presìdi che mancano da tempo a tutela dei malati reggini e calabresi in giovanissima età e che, tra l’altro, alimentano a dismisura – osserva il Garante – la già ampia ‘forbice’ economico-sanitaria rappresentata dai cosiddetti ‘viaggi della speranza’».