Insomnia, l’intenso tour di Beppe Grillo, quattro spettacoli in quattro giorni tra Corigliano, Reggio, Catanzaro e Rende, alla fine qualcosa lascia oltre a qualche immagine rubata durante lo show, rigorosamente chiuso alle telecamere. E’ la presentazione al pubblico di un team di ricercatori calabresi ideatori di un sistema semplice quanto geniale, denominato DIWAN, protetto da una decina di brevetti, che aggregando e sovrapponendo tutti i dati già in possesso delle pubbliche amministrazioni con le immagini satellitari, comprese quelle disponibili su google, consente di identificare con estrema semplicità e rapidità ogni tipo di abuso edilizio ed rischio idrogeologico in una determinata porzione di territorio, ma anche di monitorare in tempo reale i rischi di esondazione di fiumi e torrenti, in largo anticipo rispetto al verificarsi delle calamità e persino di scovare gli evasori dei tributi comunali.

Ospite a sorpresa sul palco

Alla guida di questo team c’è Fabrizio Paonessa, originario di Zagarise, ieri salito sul palco del Garden di Rende insieme a Grillo con il quale si è incontrato per caso, a Genova. Il fondatore dei Cinquestelle è rimasto profondamente colpito da questo sistema tecnologico e dalle sue molteplici applicazioni soprattutto nel settore dell’ambiente e della Protezione Civile. Proprio sul palco del Garden, Grillo ha preannunciato di aver già disposto un incontro tra il ministro pentastellato all’ambiente Sergio Costa e il team di Fabrizio Paonessa, intervistato al termine dello spettacolo: