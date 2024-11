È entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi: «Felicissimo, per me è già una grande vittoria»

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il film è entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi. Massimo Cantini Parrini è stato nominato agli Oscar per i costumi del film Cyrano. Enrico Casarosa è candidato agli Oscar con il film animato Disney 'Luca'. La cerimonia degli Oscar sarà domenica 27 marzo a Los Angeles.

«Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. È un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre», commenta a caldo all'Ansa Paolo Sorrentino. «Per arrivare fin qui, c'è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio», conclude.

In cinquina per il miglior film straniero sono entrati: il giapponese Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi, il danese Flee DI Jonas Poher Rasmussen (che ha avuto la nomination anche tra i film d'animazione), Lunana: A Yak in the lassrom di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) e La persona peggiore del mondo del norvegese Joachim Trier (distribuito in Italia da Teodora), tutti film presentati e premiati in festival prestigiosi , come del resto È stata la mano di Dio, Leone d'argento - Gran premio della giuria a Venezia e premio Mastroianni per l'esordiente protagonista Filippo Scotti.