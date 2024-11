Il Liceo Artistico di Corigliano-Rossano si conferma come punto di riferimento nell'istruzione italiana, distinguendosi come l'unica scuola calabrese selezionata per il prestigioso concorso internazionale di new-design. Tre straordinari progetti sviluppati nell'ambito dell'indirizzo di "industrial design" del Polo Liceale di Rossano sono ora in mostra alla Biennale di Architettura di Venezia, attestando la creatività e l'eccellenza formativa della scuola. I lavori, realizzati dagli studenti del quinto anno nell'ambito del concorso "New Design 2023", affrontano in modo innovativo il tema "Ri-configurare lo spazio domestico per il vivere contemporaneo".

Questo argomento, reso ancora più rilevante dalla pandemia da Covid-19 e dal conseguente lockdown, ha portato gli studenti a progettare oggetti, arredi e ambienti in grado di adattarsi alle diverse attività quotidiane, dal riposo all'alimentazione, dal lavoro al tempo libero. Pasquale Costantino, docente di progettazione e design, che guida il concorso e il Comitato Tecnico-Scientifico ha selezionato tre progetti eccezionali: "Spin me around" di Annalisa Ruffo, "Taac" di Mattia Campana e "Work and walk" di Antonietta Palmieri.

Questi giovani talenti, provenienti dalle classi 5A e 5B del Liceo Artistico e guidati dai docenti Umile Molinari e Rosa Viceconte, hanno dimostrato abilità straordinarie nella progettazione e nella creatività. I modelli dei progetti sono stati realizzati attraverso la stampa 3D, in collaborazione con il tecnico Cristian Gaudenti, presso i moderni laboratori di design del Liceo Artistico. Le tavole, frutto di una combinazione di discipline geometriche eseguite a mano e l'utilizzo di avanzati programmi CAD, narrano la storia della creatività in ogni dettaglio.

Gli studenti, protagonisti dell'indirizzo decennale in industrial design, hanno brillato nell'esibire competenze professionali di alto livello. La loro creatività e abilità progettuale si sono tradotte in progetti esecutivi straordinari, evidenziando competenze nella creazione di prospettive e rendering con l'utilizzo di software professionali. La maestria nell'elaborare tavole esecutive e la precisione nella realizzazione di modelli hanno trovato il loro palcoscenico al padiglione della Biennale di Architettura, presso l'incantevole Arsenale di Venezia.

Il Liceo Artistico di Corigliano-Rossano ha nuovamente raggiunto l'importante traguardo di essere selezionato per il concorso "New Design", confermando la sua eccellenza nel panorama educativo italiano. Nonostante le sfide legate alla mancanza di nuovi laboratori di arti figurative, la scuola si distingue come un istituto all'avanguardia grazie al suo indirizzo design, con laboratori completi di postazioni grafiche, software CAD e stampanti 3D. L'opportunità di esporre i lavori degli ex studenti nel catalogo nazionale del MIUR è un ulteriore riconoscimento della qualità formativa offerta dal Liceo Artistico di Corigliano-Rossano, posizionandolo al livello dei più prestigiosi istituti artistici italiani.