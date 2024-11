Spilinga, centro del Vibonese, celebra il prodotto che identifica un territorio e un’intera comunità. Gli eventi salienti in diretta su LaC Tv, canale 19, in streaming sui siti web e sulle pagine Facebook

Dal 1976 Spilinga celebra la notte più piccante dell’anno. Da 43 anni, il centro costiero apre le porte a turisti provenienti da tutta la Calabria e non solo. Perché la Sagra della ‘nduja rappresenta sì un momento gastronomico atteso, ma anche una finestra su quelle che sono le tradizioni popolari. Il calore di Spilinga non è mancato neanche in quest’ultima occasione. Centinaia e centinaia di visitatori hanno affollato le vie della piccola capitale della ‘nduja fin dal pomeriggio.

Il programma predisposto dagli organizzatori, infatti, ha previsto momenti dedicati alle famiglie ed ai piccoli ospiti: dal ballo dei giganti (storici fantocci di cartapesta provenienti da Papaglionti di Zungri realizzati negli anni 50) passando per il giro turistico sul trenino del Capo. Quindi l’assaggio gratuito del prodotto simbolo di un intero territorio. La manifestazione, nata per valorizzare l’insaccato più famoso di Calabria, ha raggiunto edizione dopo edizione traguardi considerevoli, registrando boom di presenze con punte di 40 mila. Una programmazione attenta in grado di andare incontro alle esigenze di un’utenza diversificata. Non solo ‘nduja, in sintesi. La serata viene arricchita dalle musiche e dal ritmo dei Lira Battente, Ciccio Nucera e Tarantanova. Spettacolo nello spettacolo, il folklore locale capace di far ballare un’intera piazza. I momenti clou della serata sono documentati in diretta da LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, e su Sky (canali 875 e 879), in streaming sui nostri siti web e sulle nostre pagine Facebook.

