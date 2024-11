Sei edizioni locali, tv, radio, blog, servizi e tg . Un’unica applicazione per leggere, ricevere e condividere su social network, mail e WhatsApp tutte le news in tempo reale

È stata rilasciata la nuovissima versione dell'app LaC News24 per ricevere ogni giorno e in tempo reale le notizie più importanti della tua città e della Calabria. Edizioni locali, sezioni, blog, video tg, funzioni live e social per un'esperienza di informazione sempre più ricca e aggiornata.



E da oggi l'app LaC News24 è ancora più vicina ai calabresi. Abbiamo dato più spazio alle notizie delle principali località calabresi, per offrire ogni giorno la migliore informazione possibile. Sei complessivamente le edizioni di notizie locali della nostra redazione e dei nostri corrispondenti da tutto il territorio calabrese.

Attraverso le notifiche push potrai anche ricevere l'ultim'ora comodamente sul tuo smartphone, esplorare tutte le sezioni news, seguire i blog e gli editoriali per ascoltare tutte le voci della Calabria.



L'informazione di LaC News24 offre ogni giorno servizi giornalistici, approfondimenti, speciali e tutte le ultime notizie dall’attualità allo sport, dalla cronaca alla politica passando per gli eventi, l'economia e gli spettacoli. Inoltre con la nostra l'app sarà possibile rivedere ovunque le edizioni del nostro telegiornale, il canale LaC Tv in diretta streaming o ascoltare le ultime hit musicali su LaC Radio.



Un solo tap per leggere le tue notizie e condividerle sui social network, via email e WhatsApp.



Da Google play per Android e da App store per i dispositivi Apple con sistema operativo iOs, scaricare o aggiornare la nostra applicazione è semplice e totalmente gratuito.