Una nuova sezione per raccontare meglio la Calabria e le sue bellezze, uno spazio dedicato a una narrazione positiva di ciò che ci circonda, delle tradizioni, delle storie e della gastronomia, dallo Stretto al Pollino.

A partire da oggi sul sito LaCNews24.it potrete trovare una nuova sezione: si chiama LaCalabriaVisione ed è la bussola che abbiamo pensato per turisti, viaggiatori, curiosi e amanti delle gite fuori porta.

Un viaggio attraverso la Calabria autentica, raccontando le storie e gli incontri, i piatti più gustosi e i paesaggi mozzafiato, le chiese e i borghi, le destinazioni più conosciute e le piccole perle nascoste nel nostro territorio. Il nostro sarà il racconto di una Calabria antica e moderna allo stesso tempo, nelle sue bellezze e nelle sue complessità, un racconto della Calabria fatto da calabresi che amano la loro terra e che vogliono impegnarsi per far conoscere a tutti le sue bellezze.

LaCalabriaVisione, per noi, è però più di una semplice sezione su un sito. Non è un progetto estemporaneo, una voce di menù, ma è un modo tutto nuovo di raccontare il territorio. Abbiamo registrato anni fa questo marchio, credendo fortemente che servisse una narrazione diversa di questa terra, lontana dai piagnistei e dal racconto delle sole criticità.

Abbiamo realizzato un portale, LaCalabriaVisione, all'interno del quale è presente il meglio delle nostre produzioni di valorizzazione del territorio. Abbiamo portato questa filosofia nel nostro portale on demand, lacplay.it, attraverso il quale rivedere da pc, smartphone e Tablet o scaricando semplicemente l'app dedicata. Adesso questo lavoro di storytelling dal basso lo troverete anche nel nostro portale di news regionali, lacnews24.it punto di riferimento di chi cerca in Calabria un'informazione puntuale e autorevole.

In questo lavoro non saremo soli: collaboreranno con noi videomaker, freelance, esperti di pianificazione territoriale e guide turistiche e tanto altro ancora. Sarà una sezione aperta, per la quale attendiamo anche i vostri contributi. Inviateci i vostri itinerari, raccontateci le perle nascoste dei vostri territori, parlateci degli artigiani e delle antiche tradizioni dei vostri borghi. Vogliamo costruire un biglietto da visita che mostri la Calabria vera, autentica, genuina, e vogliamo farlo con voi.

Perché LaCalabriaVisione è più di un progetto: è la filosofia di chi ama una terra bella e selvaggia, di chi vuole prestare i propri occhi per mostrare al mondo le bellezze che stanno ad un palmo del nostro naso.

Dunque buon viaggio a tutti noi: lo sguardo rivolto all'avvenire, il cuore pieno delle bellezze di cui siamo circondati, per una Calabria da scoprire e vivere insieme. Una Calabria Visione.