Le disposizioni per scongiurare il diffondersi da coronavirus non risparmiano neanche i Bronzi di Riace. Ed alla stregua di tutti gli altri musei autonomi d’Italia, anche il Marc, Museo archeologico di Reggio Calabria, si adegua alla decisione del Ministero delle attività culturali e del turismo che impone di sospendere la promozione dell’ingresso gratuito prevista ogni prima domenica del mese.





Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Milano, Torino: il dicastero guidato da Dario Franceschini fa dietrofront, sino a data da destinarsi, e blocca l'iniziativa che sino a ieri apriva a tutti, per un giorno, le porte dei siti culturali statali. «Domenica 1 marzo - si legge sul sito ufficiale del Mibact - sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese». In quella data, l’ingresso al Marc potrà avvenire solo pagando regolare biglietto. Restano in essere agevolazioni e scontistica, quale l'entrata gratuita per i minori di 18 anni.