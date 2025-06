Con l'avvicinarsi dell'esame di maturità, previsto per il 18 giugno 2025, spesso, a noi "addetti ai lavori" (conoscitori della letteratura) vengono chieste le papabili tracce per la prima prova di italiano. Purtroppo, come è ben noto a tutti, quelle che si credono tracce papabili, non escono quasi mai; altre volte, invece, qualche traccia è poi uscita. Lo scorso anno, in un mio pronostico avevo previsto l'uscita di Ungaretti e Pirandello: tracce proposte durante la prima prima prova del 2024. E quindi, proviamoci anche quest'anno. Lo studente avrà la possibilità di scegliere fra tre tipologie testuali: la tipologia A è relativa all'analisi del testo; la tipologia B riguarda il testo argomentativo; mentre la tipologia C è quello che noi definiamo: "tema di attualità".

Analisi del testo (Tipologia A)

Una papabile traccia della tipologia A potrebbe riguardare Dante Alighieri, tenendo conto del fatto che sono 760 anni dalla sua nascita. È possibile un brano tratto dalla terza cantica della Divina Commedia, ovvero dal Paradiso, assente all'esame di maturità dal 2007. Un altro autore di possibile uscita è Alessandro Manzoni. Nel 2025 sono i 240 anni dalla nascita. Inoltre da qualche anno è assente dalle tracce di maturità. Probabile un passo tratto da "I Promessi Sposi" o dalle "Odi civili", opera, ad oggi, ancora di grandissima attualità.

Per quanto concerne gli autori, afferenti all'area della letteratura italiana moderna e contemporanea, tra i papabili credo possa esserci Giosuè Carducci. Quest'anno sono 190 anni dalla nascita. È probabile che venga proposta un'analisi di una delle sue poesie più note come "San Martino", oppure, come spesso accade, una delle poesie dell'autore non antologizzate, una delle meno note. Potrebbe essere scelto un autore contemporaneo come Italo Calvino, nonostante sia uno degli ultimi inseriti nella antologie scolastiche di letteratura italiana e, difficilmente, per via dello scarso tempo a disposizione, ci si arriva con le spiegazioni in classe. Nonostante ciò, Calvino è stato già proposto nel 2015 ed è, ad oggi, di grandissima attualità. È probabile una traccia sul suo celebre romanzo: "il sentiero dei nidi di ragno", nel quale si parla di temi attuali, quali: la guerra e la resistenza.

Testo argomentativo (Tipologia B)

Nel 2025 sono 80 anni dalla Liberazione d’Italia. Potrebbe essere richiesta una riflessioni sul 25 aprile e sull’eredità della Resistenza, vista anche con gli occhi di autori come Beppe Fenoglio ed Elio Vittorini. Sono anche i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino. L'Europa e l'Unità sono temi sempre di grande attualità. Sono i 100 anni dal discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925: inizio simbolico del regime fascista. Potrebbe essere proposta una traccia su questo tema, ampliabile anche con conoscenze storiche relative al regime fascista.

Tema di attualità (Tipologia C)

Di grandissima attualità è il tema dell'intelligenza Artificiale. Ci potrebbe essere una traccia che invita lo studente alla riflessione sul tema e agli impatti su lavoro dell'IA, sull'educazione e sulla società. La guerra è un tema di grande contemporaneità, purtroppo. Potrebbe apparire, sulle pagine della maturità, un tema relativo ai conflitti internazionali: Ucraina, Medio Oriente e le sfide globali. Come già scritto in cima, è difficile pronosticare le tracce che il Ministero dell'Istruzione sceglierà di sottoporre agli studenti che affronteranno l'esame di maturità nel 2025. Sicuramente, una buona preparazione sugli autori presenti nelle antologie scolastiche, ed una buona conoscenza dei temi storici e di attualità, consentiranno allo studente uno svolgimento in serenità della prova d'esame.