Tra le opere artistiche di Pino Faraca, esposte a Cosenza al Museo delle Arti e dei Mestieri, c’è anche la bicicletta con la quale ha disputato il suo ultimo Giro d’Italia, quello del 1986. Tre anni dopo la sua prematura scomparsa, la famiglia ha deciso di allestire una mostra, a cura del gallerista Lino Russo, con i dipinti del compianto ciclista, primo e unico calabrese a indossare la maglia bianca, destinata al miglior neoprofessionista della corsa in rosa, e che oltre a quella per lo sport coltivava la passione per la pittura. Molti quadri sono visibili al pubblico per la prima volta. La rassegna resterà aperta fino al prossimo 12 ottobre, visitabile con ingresso gratuito dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. «Ho avuto bisogno di tempo per trovare la forza ed il coraggio di rendere pubblico uno spaccato dell'intimità di Pino - dice Maria Lato, moglie dell'indimenticato Faraca - Ma ho soddisfatto un suo desiderio. Prima di morire mi disse: Lascio la mia vita in questo mondo, nelle mie tele, a parlare di me». L'abbiamo intervistata a margine della cerimonia di inaugurazione della rassegna: