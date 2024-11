Si alza il sipario sull’Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto e della cultura pop, giunto alla sua nona edizione. Nel programma dell’attesa manifestazione, la pop culture si sviluppa ovviamente in ogni direzione; una delle più importanti è senza dubbio la musica. Infatti sono molti i cantanti e i musicisti - oltre naturalmente a doppiatori, cosplayer, youtuber e fumettisti - attesi a Catania fino domenica 9 giugno.

Gli ospiti musicali

A cominciare da Sara Fadda, promessa del mondo J-pop, che incontrerà i suoi fan nell’area Japan e si esibirà oggi e sabato 8 giugno, mentre domani parteciperà alla conferenza con Gualtiero Cannarsi.

Sempre nella giornata di oggi, i fratelli Angela e Giuseppe Aiello riporteranno il pubblico indietro nel tempo cantando le colonne sonore più famose del mondo Disney, per la gioia di grandi e piccini.

E ancora tra i musicisti attesi anche Claudio Simonetti e i Goblin attesi nella serata di sabato con la loro “musica terrificante” catapultando i presenti in una dimensione surreale, fatta di atmosfere lugubri e luoghi spettrali, come nei migliori film di Dario Argento (col quale hanno collaborato molto spesso per alcune delle colonne sonore dei suoi film). Il loro concerto verrà aperto dai The Falling Kids: quattro giovani con un bagaglio artistico ed esperienze differenti che hanno deciso di lanciarsi in una nuova sfida portando avanti un progetto nato a Palermo alla fine dello scorso anno e tutto da scoprire.

Tra gli altri ospiti ci sarà Olimpia Shiva, cantante e cosplayer, che sarà ospite nell’area Japan & cosplay e sarà inoltre giurata del mini contest in programma sul palco indoor.

Casa Surace

Infine gli ospiti più attesi: domani infatti Casa Surace sarà protagonista nella sezione Newtube Alley a partire dalle 12,00 per una sessione autografi. Alle 15,00 invece, Daniele e Renata terranno il panel “Casa Surace: dietro le quinte, anzi i fornelli”, nel corso del quale ci sarà un imperdibile collegamento via Skype con nonna Rosetta. Alle 18,00 tutto il gruppo sarà in Area Palco per incontrare i fan e rispondere alle domande del pubblico.

Sempre domani, dalle 21, sarà possibile assistere al magico show “Il Mago Dimis interpreta Mandrake”, spettacolo unico nel suo genere che saprà tenere tutti col fiato sospeso.

Doppiatore, attore, presentatore, Maurizio Merluzzo non può di certo mancare all’Etna Comics sia alla guida del “Doppio Anch’io di Etna Comics”, che al timone del Cosplay Contest di domenica 9 giugno insieme all’inseparabile Luca Panzieri.