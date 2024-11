Traffico ferroviario bloccato per più di un’ora e mezza nel Sud della Calabria. Un treno Intercity, secondo quando appreso, avrebbe tranciato un cavo dell’alta tensione che alimenta i convogli. Il problema si è verificato tra le stazioni di Rosarno e Gioia Tauro, nel Reggino. Il risultato è stato la paralisi del traffico ferroviario in quel tratto, sia verso sud che verso nord, per oltre 90 minuti.

Un ritardo che ha mandato in tilt il traffico ferroviario causando enormi disagi ai viaggiatori bloccati in stazione senza possibilità di alternative né di chiare informazioni.

«La situazione pare si stia sbloccando – ha dichiarato una pendolare bloccata a Rosarno sul regionale partito da Cosenza e diretto a Reggio Calabria – Siamo fermi da quasi due ore senza avere nessuna informazione. In un primo momento sembrava che Trenitalia avesse deciso di fare arrivare un pullman che ci portasse a Reggio, ma non è mai arrivato. È una cosa gravissima questa mancanza di informazione. A Rosarno, dove siamo bloccati, non c’è un ufficio e i due capotreni presenti avevano notizie frammentare. Speriamo di riuscire a ripartire a breve, siamo bloccati in stazione senza sapere cosa fare».