VIDEO | Nel mondo 600 milioni di ragazze hanno la potenzialità per dare vita a importanti cambiamenti, ma ogni giorno molte di loro incontrano barriere che ostacolano questo percorso. L’impegno dell’associazione per superarla

Quest’anno l’Unicef Italia lancia la campagna #8marzodellebambine con un nuovo rapporto, un video “Posso essere quello che voglio” e un manifesto per la promozione della parità di genere a tutti i livelli.

«Nel mondo 600 milioni di ragazze hanno la potenzialità per diventare imprenditrici, scienziate, visionarie, leader politiche capaci di dare vita a importanti cambiamenti, ma ogni giorno molte di loro incontrano barriere che ostacolano questo percorso. Il nostro impegno deve essere quello di assicurare a tutte le donne, le bambine e le ragazze il rispetto dei loro diritti, della dignità, delle opportunità perché ognuna possa operare le scelte che desidera, senza più alcuna paura o barriera», ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia.

Al sito 8marzo.unicef.it è possibile aderire alla campagna e ricevere il manifesto ispirato ai principi sull’uguaglianza di genere. Al fianco dell’Unicef in qualità di portavoce della campagna anche due protagoniste femminili d’eccezione: la celebre make-up artist Clio Zammatteo, e la campionessa olimpica Valentina Vezzali.

Protezione/Violenza

Ancora ora oggi nel mondo, ogni 10 minuti, un’adolescente muore a causa di violenza; la gravidanza e il parto sono le principali cause di morte e malattia tra le adolescenti. A livello globale circa 15 milioni di ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 anni sono state costrette rapporti sessuali o altri tipi di violenza sessuale durante la loro vita. Nel 2017 dei circa 1,2 milioni di adolescenti tra i 15 e i 19 anni che vivevano con HIV, 3 su 5 erano ragazze. Ogni 3 minuti un’adolescente viene contagiata da HIV.

Matrimoni precoci

Secondo gli ultimi Unicef, il numero complessivo di ragazze sposate da bambine si stima di 12milioni all’anno (con una riduzione globale di circa 25 milioni di matrimoni in meno rispetto a quelli previsti 10 anni fa a livello mondiale). Senza un’ulteriore accelerazione, oltre 150 milioni di ragazze in più si sposeranno prima del loro 18° compleanno entro il 2030;

Mutilazioni genitali femminili

Nel mondo, almeno 200 milioni di donne e ragazze sono state sottoposte a mutilazioni genitali femminili. Si stima che altre 68 milioni di ragazze subiranno mutilazioni genitali femminili entro il 2030 senza una forte accelerazione nell’azione per porre fine a questa pratica.

Istruzione

Il 10% delle bambine in età da scuola primaria non la frequenta. Molte altre non possono iscriversi alle scuole secondarie e hanno bisogno di sostegno per sviluppare competenze di base nella lettura e in matematica. 131 milioni di ragazze nel mondo sono fuori dalla scuola.

Parità di genere

1 giovane ragazza su 3 - rispetto a 1 ragazzo su 6 - tra i 15 e i 29 anni, non lavora, non riceve un’istruzione o corsi di formazione; solo il 66% dei paesi hanno raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria, il 45% nell’istruzione secondaria inferiore e il 25% in quella secondaria superiore.



Dal pregiudizio, all’istruzione, alla protezione, all’uguaglianza, fino al mondo del lavoro sono ancora troppi gli ambiti in cui donne, ragazze, bambine vengono sistematicamente penalizzate, negando loro il diritto ad autodeterminarsi, a poter essere ciò che vogliono.

«Come donna, mamma e imprenditrice sono convinta che offrire alle bambine e alle ragazze le giuste opportunità per esprimere sé stesse, superando ogni forma di ostacolo, barriera di genere, sociale o culturale, sia il fondamento per un mondo più equo e sostenibile. Ogni bambina e bambino hanno diritto a realizzare i propri sogni» - ha dichiarato Clio Zammatteo.

«Come cittadina del mondo e ancor prima come donna e come mamma sostengo con convinzione l’uguaglianza di genere come principio cardine per una società sana e migliore – ha affermato Valentina Vezzali - Per i miei figli sogno un futuro nel quale donne e uomini abbiano gli stessi diritti e dove ogni bambina e bambino possa ambire ad essere ciò che desiderano senza dover fare i conti con discriminazioni, pregiudizi e stereotipi».