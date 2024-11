VIDEO | L’anziano di Rombiolo ha scelto di festeggiare non a caso in questa data: «Ha superato anche l’esperienza terribile della prigionia in Russia»

Raggiungere i cento anni di età è un privilegio che spetta a pochi. Festeggiarli nel giorno in cui si ricorda la Liberazione dalla dittatura nazifascista è una scelta significativa, soprattutto se hai vissuto gli orrori causati da quel giogo.

Michele Lagadari è un simpatico vecchietto di Rombiolo, nel Vibonese, che proprio oggi ha deciso di celebrare il suo secolo di vita, nonostante sia nato il 14 aprile, «ma per un lutto abbiamo rinviato a questa giornata» ci dice la moglie Rosina, sua fedele compagna da una vita.



Michele osserva con occhi curiosi tutto il paese intorno a lui, arrivato a festeggiare quel traguardo invidiabile. C’è anche il sindaco, Giuseppe Navarra, e, non appena gli si avvicina, Michele nota la fascia tricolore, sembra quasi volersi alzare dalla sedia a rotelle per mettersi sull’attenti di fronte al simbolo di una Nazione che ha servito con onore: «È stato soldato per sette anni e mezzo e ci ha messo un anno per tornare a casa», continua Rosina. Lui coglie subito e ribatte a stento: «Lagadari Michele, sergente maggiore, due anni e diventavo maresciallo». Scatta l’applauso di tutti, felici e commossi.



Gli chiediamo cosa ricorda di quel periodo difficile: «Ho fatto tutta la guerra, cominciando dall’Albania e finendo alla rivoluzione dei Balcani». Michele sorride, si concede a tutti, ma si affatica. Interviene il figlio Gregorio: «Non solo la guerra, anche dopo è stata una vita dura, di grandi sacrifici, ma è arrivato fino a qua. Ha superato anche l’esperienza terribile della prigionia in Russia».



Anche il nipote Pietro vuole aggiungere qualcosa: «Lui dice sempre che si è salvato perché non aveva vizi e scambiava le sigarette che non fumava con il cibo, per questo dice sempre “vizi e natura ti portano alla sepoltura”».



Il primo cittadino lo omaggia con una targa per i cento anni, lui accetta felice e inizia a intonare canti militari, ricordo di quei giorni funesti ormai superati. Poi taglia la torta su cui svettano le tre cifre che compongono la sua età. È festa per una famiglia, una comunità, un uomo, che rappresenta meglio di qualunque interprete un’intera Nazione e i suoi sentimenti. Oggi più che mai.