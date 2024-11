C’è anche una catanzarese tra coloro che quest’anno pettineranno i big del Festival di Sanremo, si tratta di Donatella Carchidi. La passione per il mondo della moda l’ha accompagnata sin da piccola fino a diplomarsi e ad aprire nel 1997 un salone di bellezza tutto suo a San Pietro a Maida.



Negli anni tanta è stata la voglia di crescere e di migliorarsi e tante sono state le collaborazioni con eventi e feste di paese arrivando poi ad intraprendere un interessante rapporto professionale con l’azienda Lisap Spa e poi un percorso formativo con la 4Dcolor Lisap.



Nel corso della sua carriera diversi sono stati i riconoscimenti per la “professionista del bello” che oggi vanta anche il ruolo di tutor avendo superato il concorso.

La Calabria sul paco dell'Ariston

E così, dopo il suo primo grande evento a gennaio 2020 a Madrid, la Carchidi è pronta a curare la bellezza dei capelli dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston per la 70° edizione del festival della Canzone Italiana dal prossimo 4 febbraio.



«Da calabrese e soprattutto da sanpietrese posso dire di essere veramente fiera di poter rappresentare la mia terra ad un evento così prestigioso - afferma Donatella -. Allo stesso tempo sono felice di poter rappresentare anche un'azienda italiana multinazionale che si dedicata alla bellezza estetica dei capelli con prodotti biologici, la Lisap 4Dcolor, sponsor del festival. Ho sempre lavorato con passione e serietà per raggiungere traguardi importanti. E far parte del team di parrucchieri dei cantanti di Sanremo mi rende veramente orgogliosa».