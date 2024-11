Intervista al delegato per la didattica dell'Unical sulla spinosa questione dei percorsi Fit

In scadenza il termine per la rinuncia senza alcuna spesa da parte degli iscritti al percorso Fit dell’Università della Calabria. La comunicazione va trasmessa entro la data del 9 febbraio. Chi invece si è immatricolato con la volontà di proseguire il percorso, dovrà sostenere i costi di frequenza dei corsi di formazione organizzati all’ateneo di Arcavacata per arrivare a conseguire gli agognati e famigerati Cfu, i crediti formativi, in tutto ne servono 24, per accedere al prossimo concorso per l’insegnamento, per come prescritto dal Ministero dell’Istruzione. Nei giorni scorsi un comitato di aspiranti docenti aveva manifestato davanti al Rettorato contestando la mancata attribuzione di crediti formativi ritenuti già acquisiti in base alla carriera universitaria seguita. Su questo controverso aspetto il professor Francesco Scarcello, delegato alla didattica della commissione di valutazione del percorso Fit, offre in esclusiva al microfono di Salvatore Bruno una serie di chiarimenti.