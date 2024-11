La manifestazione - che coniuga cibo, divertimento, spettacolo - è in programma in contrada San Francesco d’Assisi

L’attesa per l’ottava edizione dell’Oktoberfest è ormai alle battute finali. Manifestazione attraente e in netta crescita, in programma per sabato 28 e domenica 29 settembre, sempre nella location di contrada San Francesco d’Assisi, area Corigliano scalo. Lo riferisce una nota stampa.

Evento ultimo del cartellone estivo cittadino proposto sulle tracce della più famigerata festa teutonica e ideata negli ambienti antistanti al Gallery Cafè. Pianificazione concepita dall’associazione “Solo Cose Buone Group” e nella fattispecie composta da Salvatore Pezzo, Gianni Cavallo e Cosimo Abbruzzese. Week-end in arrivo con co-protagoniste della birra anche le altre squisitezze culinarie, beverage, musica e gadget. Nella street food saranno predisposti numerosi stand, in rigoroso stile bianco e blu tedesco, dove ricercare le bontà più classiche e estrose: panini con salsicce calabresi e wurstel tedeschi, bretzel, le mozzarelle dal casaro, “pipi e patati”, i vari fritti tra cui i cullurielli, le pizze sfornate al momento dal forno a legna dell’ape car e tanto altro. Presente anche l’area baby, a cura dell’associazione Magica Festa, con tante attrazioni per i più piccoli.

Come da tradizione, nelle due serate, l’intrattenimento musicale sarà trascinante: al sabato sera esibizione del l’”Orchestra Mancina” che farà cantare e ballare la piazza grazie ad interpretazioni di brani ska/reggae. Band pugliese storica che già in passato ha collaborato con artisti del calibro di Roy Paci , Dolcenera , in campo teatrale - musicale con lo spettacolo delle Iene Pio e Amedeo e la partecipazione al Zelig show itinerante come unica band ufficiale. A seguire dj set. L’intrattenimento di domenica, invece, sarà gestito in sinergia con l'associazione “Delfinea” e presentato da Maria Golluscio. Nel corso della serata esibizioni di diversi musicisti e ballerini del territorio voluto proprio per sostenere i migliori talenti. Oktoberfest coriglianese, dunque, pronto ad aprire birre e battenti ma soprattutto pronto ad ospitare, anche quest’anno, numerose presenze per una festa ormai divenuto un imperdibile appuntamento autunnale.