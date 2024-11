Foto Sospese è un progetto internazionale di scambio e condivisione di fotografie nato in Russia e arrivato da poco in Italia grazie ad Anya Lenkova. Oggi si sta diffondendo in tutto il mondo contando più di 50.000 partecipanti. Per le vie dei borghi e nel cuore delle città, decine e decine di foto vengono appese su uno spago a mezz'aria, chiunque può partecipare mettendo a disposizione uno scatto da scambiare. Un’opportunità che unisce professionisti e amatori e che avvicina nuove persone al mondo della fotografia.

Istanti da condividere

Loredana Tripicchio, insegnante con la passione per la fotografia e membro del direttivo “Legalità e Memoria”, ha deciso di promuovere il progetto - ottenendo anche il patrocinio della Pro Loco Civitas Citrarii - e così, il prossimo 29 agosto il centro storico di Cetraro si riempirà di istanti da condividere e scambiare. La mostra sarà allestita a mezz'aria con semplici corde e mollette da bucato e durante l’evento ognuno potrà scegliere e portare a casa lo scatto che più gli piacerà. Sarà una vera e propria mostra fotografica per le strade dell'antico borgo, come sottolinea la stessa Loredana Tripicchio: «Amo la fotografia come forma d'arte e appena ho scoperto questo progetto ho pensato che avremmo potuto replicarlo nel nostro antico centro storico. Cetraro è un paese ricco di storia e di cultura che merita di essere riscoperto e valorizzato. Foto sospese offre uno scambio e un confronto attraverso la fotografia, che è molto di più di una semplice riproduzione della realtà: è arricchimento culturale, memoria e condivisione».

Come partecipare

La partecipazione all'evento è completamente libera e gratuita, aperta a chiunque voglia mettere a disposizione le proprie foto da scambiare. Basterà inviarle, in busta chiusa, alla Pro Loco di Cetraro, oppure si potrà consegnarle personalmente al Museo dei Bretti e del Mare entro il 20 agosto. Il formato richiesto è 13*18.