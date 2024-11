Conto alla rovescia per Francesco De Paula, l'opera teatrale sulla vita e i miracoli del santo patrono della Calabria venerato in tutto il mondo che andrà in onda in esclusiva su LaC Tv martedì 8 dicembre alle ore 21.



Uno straordinario spettacolo che ha l'obiettivo di emoziare anche chi non conosce la figura di San Francesco, un'opera di grande impatto visivo, affidata a un cast di talentuosi interpreti.



L'allestimento dell’opera scritta dal maestro Francesco Perri si avvarrà di alcune delle più prestigiose firme dello spettacolo musicale italiano: scenografie di Bruno Garofalo, costumi di Silvia Polidori, regia di Marco Simeoli.



L'appuntamento è per martedì 8 dicembre alle ore 21 su LaC Tv. Anche in streaming su www.lactv.it