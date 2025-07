Dopo la presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino e il riconoscimento al Premio La Ginestra di Firenze, Francesco Vilotta, scrittore e firma di LaC, torna tra i protagonisti della scena culturale con il suo ultimo libro La ragazza dei Navigli. Alda Merini. Vita, opere e parole, in occasione della rassegna letteraria Marateale in Book, in programma dal 21 al 26 luglio a Trecchina.

La presentazione dell’opera è prevista a Trecchina per mercoledì 24 luglio alle ore 18:30 in Piazza del Popolo, nel cuore del borgo lucano. L'incontro si inserisce all'interno di una rassegna che accompagna il prestigioso festival cinematografico Marateale, celebrando l’intreccio tra narrazione visiva e forza della parola scritta.

Il libro di Vilotta è molto più di una biografia: è un atto d’amore e una discesa nell’anima profonda e tormentata di Alda Merini, figura cardine della poesia del Novecento italiano. Diviso in tre sezioni, il testo unisce rigore narrativo e intensità emotiva, ricostruendo l’universo meriniano — dagli esordi letterari alle internazioni psichiatriche, dalle relazioni umane al senso mistico e carnale che abita ogni suo verso.

Vilotta non si limita a raccontare la vita della poetessa: la fa rivivere in un viaggio tra Milano e i Navigli, nella nebbia e nella luce, nella carne e nello spirito. Per l’autore, la poesia della Merini non è solo arte: è una necessità vitale, una condanna e una salvezza, una voce che attraversa il dolore e lo restituisce al mondo come bellezza.

Matereale in Book, organizzata da MTS Edizioni, nasce quest’anno come sezione letteraria del più ampio progetto culturale del Marateale – Premio Internazionale Basilicata.

Il festival – ambientato nella splendida cornice tra Maratea e Trecchina – propone sei giorni di incontri, dibattiti e presentazioni, con protagonisti del cinema, della televisione e della cultura. Tra gli ospiti di questa edizione spiccano nomi come Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Monica Guerritore, Micaela Ramazzotti, Rocco Papaleo, Rupert Everett e Oliver Stone.

La rassegna letteraria, ospitata a Trecchina, accoglie ogni sera alle 18:30 autori italiani tra cui Federico Moccia, Fiore Manni, Peppone Calabrese, Angelica Amodei, Andrea Di Consoli, in un dialogo vivo e trasversale tra letteratura, spettacolo e società. A moderare gli appuntamenti saranno Francesca Rasi e Fabrizio Eleuteri.

Con la partecipazione di Francesco Vilotta, Matereale in Book si arricchisce di un momento di profonda riflessione civile ed estetica. Il suo ritratto di Alda Merini è un invito a riscoprire la poesia come urgenza dell’anima, come gesto di resistenza e come traccia indelebile del nostro essere umani.