A partire da fine marzo saranno attivi i nuovi corsi di fumetto base, sceneggiatura, fumetto per bambini e fumetto avanzato promossi dalla Scuola di fumetto di Cosenza. Diversi moduli formativi dedicati a quanti vogliono avvicinarsi alla nona arte per comprenderne tecniche e complessità.

Il percorso formativo, intrapreso da Cluster e dal Museo del fumetto di Cosenza, già promotore del Festival le Strade del Paesaggio, ha raggiunto in poco meno di due anni esiti oltremodo positivi, riuscendo a raccogliere intorno alla proposta laboratoriale, un alto gradimento da parte di studenti e studentesse che hanno scelto di intraprendere questo viaggio nell’arte fumettistica.

Le importanti collaborazioni del Museo con le maggiori realtà del settore a livello nazionale ed internazionale ed il profilo qualitativo dei docenti che spazia da Massimiliano Veltri, disegnatore per Marvel America a Pasquale Qualano, autore per DC Comics e Disney, assicura un primo ed importante momento di formazione sulle tecniche del fumetto e tutto ciò che questa disciplina comprende: storia del fumetto, sceneggiatura, disegno dal vero, nozioni di regia, realizzazione di una tavola dalla matita fino al colore, nelle sue varie forme. Un percorso strutturato che attraverso diversi incontri settimanali garantisce l’apprendimento delle varie tecniche legate alla realizzazione del fumetto. Da quest’anno, in collaborazione con l’associazione Culturale Entropia, i corsi saranno attivi anche presso l’Università della Calabria negli spazi del Dam (Dipartimento Autogestito Multimediale).