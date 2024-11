Fuscaldo capitale del pesce azzurro calabrese. Parte dal piccolo centro del Tirreno cosentino la riscossa di uno dei simboli gastronomici più popolari delle antiche tradizioni marinare della regione. Il Festival delle Alici di Fuscaldo, tagliando l'undicesima edizione, diventa una festa che coinvolge l'intero comprensorio con un cartellone di eventi, di sponsor, di collaborazioni ed intrattenimento di spessore.

Nella sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro l'assessore Gianluca Gallo, il sindaco Giacomo Middea ed altri soggetti implicati hanno presentato i significati della edizione 2023, interamente dettagliati nel sito dedicato, www.ilfestivaldellealici.it.

«Si tratta di un marcatore identitario del settore pesca molto importante - ha detto Gallo - perché il settore agroalimentare calabrese si sposa perfettamente con le tradizioni marinare. È vero che le alici sono un pesce povero, ma in quanto tale ha caratterizzato la storia della nostra regione, ed è un pesce che è caratteristico del Mediterraneo, un pesce dalle notevoli proprietà nutritive».

«Abbiamo concentrato tantissime risorse su questi quattro giorni - ha detto il giovane primo cittadino fuscaldese - ci siamo aperti ai centri viciniori perchè siamo per la sinergia, l'apertura e la cooperazione. La storia ci ha insegnato che da soli non si arriva da nessuna parte. Le alici sono un piatto tipico, identitario e quelle di Fuscaldo una vera eccellenza. In passato era principale fonte di sostentamento per le famiglie dei nostri nonni e dei padri; oggi ne vogliamo fare uno strumento di sviluppo nel quadro del comparto gastronomico regionale. Da noi c'erano industrie del pesce quando ancora il nord non ne aveva, dove questi pesci si mettevano sotto sale».

Tra i pezzi forti gli stand del confermatissimo chef di Altomonte Enzo Barbieri il quale ha preso parte alla conferenza stampa rivelando il piacere e gli stimoli nel cimentarsi in nuovi sapori con un pesce abbondantemente conosciuto ed utilizzato. Il Festival delle Alici di Fuscaldo si terrà dal 29 luglio al primo agosto con artisti di strada, attrazioni e sorprese che verranno ufficializzate nelle prossime ore.