Dopo i recenti successi, il dj e producer di Belvedere Marittimo Gabry Sangineto torna sulla scena musicale internazionale grazie al nuovo brano "John's house", che mixa il ritmo underground al gospel. «Sono particolarmente contento e soddisfatto - ci dice - perché il brano è uscito venerdì scorso ed è già alla 19esima posizione nella classifica di Tracksource», portale di riferimento per dj e produttori di musica house. Il pezzo, realizzato in uno studio di registrazione inglese insieme al socio e amico Jame Starck, è ai primi posti anche nella classifica della Afro House grazie al remix realizzato da Sahib Muhammad.

Successo internazionale

«Io mi sono occupato più della parte musicale - rivela dj Gabry -, della parte vocale se n'è occupato il mio socio Jame Strack». “John's House” è un brano prodotto per la Quantize Recordings di Dj Spen, dj americano di fama internazionale che ha prodotto e remixato, tra gli altri, artisti come Michael Jackson e Ultra Naté. È stato accolto con entusiasmo dai principali club e radio internazionali e per i prossimi mesi promette di far ballare migliaia di appassionati di house sulle piste da ballo di ogni dove.

Un pezzo di Belvedere Marittimo nel mondo

Dj Gabry Sangineto, nonostante le importanti collaborazioni e i successi inanellati negli ultimi anni, continua a risiedere a Belvedere Marittimo, la cittadina altotirrenica che gli ha dato i natali. E proprio qui, nelle aule dei licei Tommaso Campanella, scoprì la passione per la musica house. «I licei mi hanno visto nascere e crescere anche artisticamente, perché a una delle prime feste che si tennero nell'istituto, suonai io. All'epoca si usavano ancora con i vinili». Da allora, di strada il giovane Gabriele ne ha fatta tanta e il suo nome d’arte è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica house, anche al di fuori dei confini italiani.