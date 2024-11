Anche quest’anno, l’esclusivo ristorante La Pergola Rome Cavalieri dello chef stellato Heinz Beck, si conferma prestigiosa location della serata di gala legata al Progetto Eccellenze Italiane, ideato dal giornalista e storytailor Piero Muscari. Il 10 dicembre, a partire dalle 19.30, si svolgerà, infatti, il nuovo Galà delle eccellenze italiane, giunto quest’anno alla sua IV edizione e di cui il network LaC è media partner dell'iniziativa.

Nel corso di questi quattro anni sono stati premiati molti personaggi autorevoli: imprenditori famosi, grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, dell’informazione e della cultura ma anche prestigiosi interpreti dell’arte contemporanea; nomi illustri ma anche meno noti, che compongono una straordinaria vetrina che di anno in anno declina la varietà e la grandezza dell’eccellenza italiana. A ognuno dei personaggi prescelti sarà consegnata, come ogni anno, una preziosa scultura realizzata da Silvio Vigliaturo, artista e maestro della fusion glass, famoso nel mondo per la sua visione originale e inedita, capace di rivisitare nei materiali i temi e le modalità espressive della pittura.

“Storie di coraggio, passione e identità dell’Italia che vale”

Protagonisti di questa edizione sono personaggi cui si legano, come recita il claim del progetto, “storie di coraggio, passione e identità dell’Italia che vale”, selezionate dall’autorevole Comitato scientifico presieduto da uno dei guru della comunicazione italiana, Michelangelo Tagliaferri, e formato dallo stesso Piero Muscari, fondatore e ideatore di Eccellenze italiane, da Rossana Luttazzi, rappresentante della Fondazione costituita in ricordo del marito Lelio, da Daniela Rambaldi, per la Fondazione Carlo Rambaldi, da Rocco Guglielmo, per l’omonima fondazione e, infine, dallo Chef Heinz Beck.

Anche quest’anno, come l’anno scorso, alla sezione Italia si aggiunge quella eMondo: accanto, dunque, alle storie di successo propriamente italiane, saranno premiati personaggi importanti che, mettendo in valigia i propri sogni, hanno varcato i limiti geografici del nostro Paese e sono entrati nel gotha dei personaggi di successo, dando lustro alla propria terra d’origine. Ad accompagnare Piero Muscari in questo affascinante viaggio alla ricerca delle eccellenze italiane nel mondo due ambasciatori d’eccezione, Ornella Fado, conduttrice considerata dal pubblico americano la portavoce del Made in Italy negli States, ed Elio Orsara, premiato in Giappone come migliore ristoratore italiano.

I premiati e le loro storie

Ed ecco, in ordine alfabetico, i premiati dell’edizione 2019: sette personaggi d’eccezione, di cui sei per la sezione Italia, Rino Barillari, Alberto Biasi, Orazio Iacono, Simona Molinari, Franco Ricci, Tito Stagno, e uno per quella eMondo, Giuseppe Pezzano.

Ed ecco un piccolo assaggio di queste storie, cominciando da quella di Rino Barillari, noto a tutti come “the king of paparazzi”. Barillari ha alle spalle decenni di fotografia di altissimo livello. Nel corso della sua attività ha fotografato non solo star del cinema e dello spettacolo ma, con occhio da artista e da cronista, 50 anni di storia d’Italia: scatti che hanno fatto di lui il fotoreporter più famoso al mondo, pluripremiato e studiato ovunque, persino in Cina.

C’è poi Alberto Biasi, famoso pittore contemporaneo, le cui creazioni artistiche sono costruite sulla base di precise illusioni ottico-mentali: tra i fondatori del Gruppo Enne, Biasi è oggi uno dei rappresentanti più noti dell’arte ottico-cinetica in Italia.

Tra i premiati anche il famoso manager Orazio Iacono, ingegnere siciliano che dopo una strepitosa carriera nel Gruppo Fs, ricopre dal 2017 i prestigiosi incarichi di Amministratore delegato e Direttore generale di Trenitalia.

Tra i premiati del mondo dello spettacolo Simona Molinari, una tra le più apprezzate cantautrici e musiciste jazz del panorama musicale italiano. Nota al grande pubblico per le due partecipazioni, nel 2009 e nel 2013, al Festival di Sanremo, la cantante ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale.

C’è poi Franco Ricci, pioniere della comunicazione e del marketing del mondo vitivinicolo italiano: fondatore, nel 1998, della rivista Bibenda, rivolta agli appassionati e agli addetti ai lavori, dai sommelier professionisti ai ristoratori, Ricci è anche promotore dell’Oscar del vino, il più importante premio enologico italiano, giunto oggi alla 20° edizione.

Tra i premiati di questa edizione 2019, anche il giornalista Tito Stagno, noto al grande pubblico per la storica diretta, durata 27 ore, di uno degli eventi che ha segnato la storia XX secolo: la missione dell’Apollo 11, con lo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto per la prima volta il 20 luglio del 1969. Prima e dopo quest’avvenimento, per Tito Stagno una straordinaria carriera di giornalista, anche sportivo, costellata di numerosi premi e riconoscimenti.

E, infine, per la sezione eMondo sarà premiato Giuseppe Pezzano, un imprenditore-filantropo di origine calabrese, ma operante negli States, cui si devono molte iniziative di spessore destinate a creare un “ponte” tra gli Stati Uniti e il nostro Paese, agevolandone gli scambi.