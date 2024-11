Dopo un anno di restauro curato dal Progetto “Arte e fede nella diocesi di Locri-Gerace", la Madonna degli angeli musicanti di fra Diego da Careri ritorna a splendere.

Il prezioso restyling, curato da Giuseppe Mantella ha restituito piena leggibilità al gruppo scultoreo che si conferma come uno degli episodi più significativi della cultura figurativa barocca in Calabria, dando nuovo impulso alle ricerche intorno alla personalità artistica di fra Diego, attivo in Italia meridionale e nella provincia lombarda.

Il progetto

Il progetto, sostenuto dalla Regione, prevede di accogliere nella cittadella vescovile un gruppo di allievi provenienti da Università e Accademie da tutta Italia, creando un vero e proprio laboratorio di formazione con l’obiettivo di condurre una ricerca sistematica sulle opere d’arte del territorio e tutelare emergenze conservative per restituirle alla fruizione.

«Oggi la presentazione di questo restauro rappresenta un’azione concreta di quanto si fa e si può fare per salvaguardare il patrimonio culturale religioso - ha espresso Mantella - che è patrimonio di tutti, e di come si debba intervenire per poter correttamente valorizzarlo, cioè restituirlo alla funzione per cui è stato generato».