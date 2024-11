Il libro sarà presentato nella chiesa di San Gottardo in Conte e vedrà la partecipazione degli autori Gian Luca Potestà e Marco Rainini per la collana del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti

Il volume "Gioacchino da Fiore, Concordia del Nuovo e dell’Antico Testamento, Libri I-IV" (Collana del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, Viella Editrice, Roma 2022) sarà discusso nel corso dell’evento culturale promosso dalla Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano.

L’appuntamento culturale, moderato da Armando Torno, si terrà lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 18.30 nella Chiesa di San Gottardo in Conte con la partecipazione di Gian Luca Potestà, Professore di Storia del cristianesimo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore del Comitato scientifico del Centro Studi e curatore del volume, e di Marco Rainini, Professore di Storia della Chiesa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e curatore dell’intera collana. L’evento sarà trasmesso in diretta su Duomo Milano Tv.

«Esegeta del testo biblico, Gioacchino dette forma ed espressione a una simbolica teologica e a un’ermeneutica complesse, con ampio ricorso a figure e diagrammi. Per quanto privo di tratti spiccatamente politico – civili, il suo profetismo apocalittico, destinato a permeare di sé la modernità, dà origine a una profonda riflessione sulla storia e sul futuro della Chiesa e della società. La meditazione dell’abate calabrese e dei suoi seguaci – per le implicazioni che da essa scaturiscono -si articola attraverso la ‘tradizione’ italiana fino a divenire, a partire dall’ultimo decennio del XV secolo, un punto di riferimento significativo per molti pensatori».