Dopo il successo dello scorso anno, ritorna la seconda edizione della Giornata regionale dei musei di Calabria, in programma sabato 30 novembre. I musei pubblici e privati calabresi scelgono di aprire le loro porte ai visitatori con ingresso gratuito o agevolato, allo scopo di ampliare le possibilità di fruizione e conoscenza del nostro patrimonio a tutti i cittadini, organizzando appositi eventi di divulgazione e di intrattenimento per accompagnare la visita alle splendide collezioni che custodiscono, parte integrante della nostra identità, segno della storia ma anche della creatività di tutti i calabresi. Sul sito della Regione Calabriaè possibile consultare la lista de gli 80 musei che hanno aderito all’iniziativa sul territorio. Solo per citarne alcuni: il Museo di Catanzaro, il Museo di Tiriolo, Parco Scolacium, il Museo della Sibaritide, il Museo del Codex, il Museo di Crotone e quello di Capo Colonna, il Museo antica Kauolon, il Museo di Reggio, le grotte di Zungri e il Museo di Vibo Valentia.

#Fotoalmuseo, il contest fotografico

In occasione della II Giornata regionale dei Musei di Calabria, inoltre, il Coordinamento Musei Calabria lancia il contest fotografico #Fotoalmuseo. Racconto per immagini. L’intento è quello di sensibilizzare le comunità in cui operano i Musei affinché riconoscano che gli stessi sono luoghi identitari, siti dalla cui conoscenza è necessario partire per promuovere il territorio e creare opportunità di sviluppo sociale ed economico locale.

Il contest è rivolto agli utenti di Instagram che desiderino partecipare attivamente alla Giornata dei Musei di Calabria visitando uno o più musei calabresi (archeologici, ecclesiastici, etnografici, d’impresa, etc.): gli stessi potranno interagire con il profilo Instagram @museicalabria pubblicando sul proprio profilo uno o più loro scatti (max 3) che ritraggano un aspetto del museo o dei musei calabresi visitati (edifici ospitanti, collezioni, allestimenti, pubblici, attività, etc.), premettendo sempre gli hashtag #giornataregionalemuseicalabria, #museicalabria e #fotoalmuseo e taggando la pagina Museicalabria.