Lunedi 6 novembre, alle 16:00, la sala “Giovanni Sapia” di Palazzo San Bernardino a Rossano ospiterà il seminario “Gli archivi storici di Corigliano-Rossano tra memoria e futuro. La digitalizzazione del catasto provvisorio 1811-1860”. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il progetto di digitalizzazione realizzato dal Comune di Corigliano-Rossano (finanziato con fondi Por Calabria fesr-fse 2014-2020). L'archivio storico del Comune di Corigliano-Rossano – si legge in una nota stampa - è un patrimonio che custodisce una ricca documentazione proveniente dai due ex enti di Corigliano Calabro e Rossano, censita e descritta anche all’interno del Sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche.

Nell’archivio di Palazzo San Bernardino è presente la serie del catasto provvisorio 1811-1860, oggetto della digitalizzazione: «Un notevole intervento, considerata l’importanza documentale, che parte dalla volontà dell’amministrazione comunale – si fa rilevare- di preservare le unità più delicate, garantirne e migliorarne la fruizione più ampia, attraverso una maggiore accessibilità, grazie alle tecnologie informatiche dedicate proprio alla digitalizzazione. A disposizione delle generazioni future, della collettività, degli studi, dunque, una testimonianza importante che reca informazioni di cui può beneficiare l’intera storia di un comprensorio, letta attraverso atti e documenti, che ha avuto nei secoli specifico rilievo».

Ad introdurre l’incontro sarà Serafino Caruso, funzionario del dipartimento Programmazione Corigliano-Rossano. Porteranno i propri saluti l’assessore alla Cultura Alessia Alboresi e il vicesindaco di Corigliano-Rossano Maria Salimbeni. Presenteranno il progetto di digitalizzazione Silvio Serpe e Laura Criscuolo, rispettivamente direttore dei lavori e responsabile servizi archivistici per Sinapsys-Gruppo Maggioli. Concluderà i lavori il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.