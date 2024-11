La Fanfara dei bersaglieri ha aperto la cerimonia di inaugurazione della nuova Piazza Tommaso Campanella di Cosenza. Si tratta dello spazio antistante l’ingresso della Chiesa di San Domenico e del Bocs Art Museum, oggetto di una completa riqualificazione.

Da parcheggio a luogo di incontro

Precedentemente questo spazio era asfaltato ed adibito a parcheggio per le auto. Adesso si è proceduto a realizzare una pavimentazione con relativa scalinata di collegamento alla soprastante Via Sertorio Quattromani. La Piazza è la porta del centro storico. Quest’opera funge anche da collante tra il percorso del Museo all’Aperto di Corso Mazzini, in cui sono si sta lavorando alla pedonalizzazione dell’ultimo tratto, e Cosenza vecchia.

La benedizione del Padre Arcivescovo

Presenti tra gli altri all’iniziativa, l’Arcivescovo Francesco Nolè, che ha proceduto al rito della benedizione, e il viceprefetto Franca Tancredi. E naturalmente il sindaco Mario Occhiuto che abbiamo intervistato.