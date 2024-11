È tra le mostre calabresi più ammirate e visitate. Ed è quella che gli studiosi considerano fra le più prestigiose. È la mostra permanente delle Tavole del Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore allestita dal Centro Internazionale di Studi Gioachimiti nella navatella dell’Abbazia Florense.

Si tratta di una serie di gigantografie corredate da didascalie in italiano e in inglese; il Centro Studi Gioachimiti ha curato, inoltre, la pubblicazione dei cataloghi della mostra in italiano, francese e inglese. La mostra è stata esposta in luoghi prestigiosi della cultura, fra i quali la sede di Piazza Navona dell'Ecole francaise.

Il libro delle figure è la più bella ed importante raccolta di teologia figurale e simbolica del Medio Evo. Le “Figurae”, concepite e disegnate da Gioacchino da Fiore in tempi diversi, vennero esemplate e radunate nel Liber Figurarum nel periodo immediatamente successivo alla sua morte, avvenuta nel 1202.

E proprio su questa straordinaria esposizione si terrà un evento culturale a San Giovanni in Fiore, per mercoledì 24 agosto 2022, alle ore 17:00, nella Chiesa Abbaziale Florense per iniziativa del Centro Studi Gioachimiti

L'architetto Pasquale Lopetrone, studioso gioachimita e autore di numerosissime pubblicazioni, ripercorrerà le fasi dell'allestimento museale del Liber figurarum nella navatella dell'abbazia florense; il presidente del Centro, prof Giuseppe Riccardo Succurro, illustrerà dettagliatam le Tavole nella stessa navatella.

Nel libro delle figure è perfettamente illustrato il complesso e originale pensiero profetico dell’abate florense, basato sulla teologia trinitaria della storia e sulla esegesi concordistica della Bibbia. L’opera rimane oggi in tre esemplari ben conservati: il codice di Oxford, il codice di Reggio Emilia e il codice di Dresda.