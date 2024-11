Grande successo per la Broadway Art Accademy di Falerna al quarto Festival Internazionale di Tirana, che si è svolto nei giorni scorsi all'ArTurbina Theater. Un evento prestigioso nella capitale albanese al quale gli allievi della scuola di danza hanno partecipato grazie alla borsa di studio vinta a Villapiana nello scorso mese di luglio.

Antonio Mastroianni, con la coreografia creata dall’insegnante Susanna Floro, si è classificata al primo posto nella categoria Assolo Under 13. Un piazzamento che consente al giovane talento di aggiudicarsi altre due borse di studio che gli permetteranno di partecipare dall'8 al 10 dicembre al festival “Danza e Cultura Internazionale AICS” a Montecatini Terme e dal 28 al 30 dicembre alla kermesse dedicata al mondo della danza “Fini Dance Festiva DANZASCOLI” ad Ascoli Piceno.

«Ho iniziato a ballare all’età di sei anni – ha dichiarato Antonio Mastroianni – per me la danza è vita, una passione coltivata negli anni anche grazie al supporto costante della mia famiglia e della mio maestro Susanna Floro che mi ha trasmesso i valori di questa disciplina. Questa di Tirana, città della danza per eccellenza, è stata per me una esperienza molto formante, un traguardo molto importante sia per me che per chi mi è stato vicino e mi ha supportato in questi anni».

Alla manifestazione hanno partecipato oltre a Mastroianni altri tre allievi della scuola di danza. Il quartetto formato da Gabriele Caruso, Elisa Trunzo, Ginevra Ligato e lo stesso Antonio si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Under 13, mentre nel passo a due la scuola di danza ha conquistato due terzi posti nel Passo a due con le coppie Antonio Mastroianni ed Elisa Trunzo, Ginevra Ligato e Gabriele Caruso Under 13 sulle coreografie del Maestro Susanna Floro.