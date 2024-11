Spighe d’oro della tradizionale arte del pane e della cura del grano sono pronte ad adornare il Palazzo Nobiliare della Famiglia Rende di Bisignano, sabato 7 settembre alle ore 17:30.

La città di Bisignano, borgo della Presila Greca e nota per il Palio del Principe – giostra di rievocazione medioevale dedicata all’Imperatore Carlo V d’Asburgo, dedica una giornata all’insegna della cultura e della storia gastronomica.

Un’occasione per celebrare il legame con la propria terra, le proprie tradizioni e la fonte primaria di ogni alimento. Non poteva che essere questo un momento di gioia e celebrazione. Da qui l’idea di organizzare una vera e propria festa del grano, con approfondimenti a cura di Rita Misciasci – ideatrice del progetto, Alessandra Locco – presidente dell'associazione L’olmo di Piano, Francesco Fucile – storico e sindaco di Bisignano, e Diego Alessio – Pianificatore Cuti, moderati dal giornalista Massimo Maneggio.

Senza tempo, la spiga di grano un’ode alla natura nella sua ciclicità. A celebrarla nel campo della moda, il fashion designer Claudio Greco, ospite d’eccezione.

«Ringrazio il Sindaco e tutta l’organizzazione per questa opportunità, è dalle cose semplici come queste spighe che si apprezzano i valori più grandi» - dichiara il fashion designer Claudio Greco. Lo stilista, che da sempre sposa i valori della nostra terra, ha accolto con piacere lo spirito della festa, le spighe sono state per lui fonte d’ispirazione in passato.