“Fierce woman”, il format dedicato alle donne, entra nel cuore del suo percorso. Il settimo episodio infatti, si chiama “Humanity” ed è incentrato proprio sul senso di umanità che attraverso le testimonianze delle tre protagoniste racchiude l’anima del progetto ideato e creato da Laura Pizzimenti. «Per questo appuntamento- ha dichiarato Pizzimenti- si noterà come il titolo non è preceduto da alcun articolo poiché proprio l’umanità non deve essere mai preceduta da nulla nella vita. È infatti, uno stato emotivo imprescindibile che ogni persona dovrebbe avere e quindi diventa il fulcro di questo format dove mi pongo come obiettivo quello di raccontarvi delle storie di vita di donne di questa città, che attraverso ognuna delle qualità, descritte fino adesso, hanno fatto, fanno, e faranno la differenza. Le tre donne di questo episodio sono infatti, per me- ha aggiunto, l’emblema di questa qualità». L’appuntamento con Fierce Woman si svolgerà domani sera, giovedì 24 gennaio, a partire dalle ore 20,30 al “Piro Bistrot” di Via Zecca a Reggio Calabria e le protagoniste del settimo episodio sono Alessandra Tavella, segretario provinciale dell’ Unicef di Reggio Calabria, Grace Valentina Asciutto, stilista per bambini e Claudia Raspa, farmacista.

«Si tratta di tre donne- ha concluso Pizzimenti-che hanno affrontato dure battaglie personali e che attraverso queste battaglie sono rinate e sono diventate sempre più sorridenti, disponibili e generose. Battaglie che ad altre persone avrebbero creato un lato oscuro mentre a loro invece, non hanno fatto altro che ingentilire il loro cuore». Tutto è pronto quindi anche per il settimo appuntamento di “Fierce Woman”; lo sponsor ufficiale è l’azienda Scala mentre i partener dell’evento: sono “Piro Bistrot” per la location e il catering, il fotografo Alfredo Muscatello, Loredana Guinicelli “idee & grafica”, Dario Caminiti make up artist, Gianni Scopelliti “Sesto Senso Hair stylist” e “Cormaci Wine & Spirits”. La selezione musicale è affidata a Luigi Regolo.