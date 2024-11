Musica, danza, ospiti e performance multimediali. Un’idea di Calabria moderna e una narrazione senza cliché, quella che si è presentata alla Festa del Cinema di Roma. Due weekend di eventi a Villa Borghese, raccontati da LaCapitale in quattro puntate speciali.

Nelle prime due puntate, in onda questa sera e domani su LaC Tv, ospiti Elisabetta Gregoraci, il regista Giacomo Triglia e il commissario straordinario di Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, che racconteranno il cortometraggio che hanno realizzato nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria. Un viaggio nei luoghi più belli della Calabria, da quelli più noti a quelli che sorprenderanno anche i calabresi. «I Bronzi sono il nostro simbolo di bellezza eterna» ha detto Anton Giulio Grande «è bellissimo valorizzarli così, con strumenti digitali moderni e innovativi».

Il Cube Stage, cubo interattivo alto quattro metri, fatto di quattro schermi cinematografici semitrasparenti, è stato il palco d’eccezione su cui sono saliti anche i cantautori calabresi Aiello e Naip e gli chef Daniele Campana e Nino Rossi, che hanno raccontato a LaCapitale la loro Calabria fatta di ricordi e luoghi, ma anche la loro idea di una terra che si apre al mondo e si racconta finalmente in modo nuovo.

L’installazione luminosa voluta dalla Regione per celebrare il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, protagonisti di un documentario proiettato sugli schermi del cubo, è il modo in cui va in scena una Calabria innovativa, che vuole unire la Magna Grecia con il contemporaneo.

Ieri sera a Roma è intervenuto anche il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che sarà il protagonista di una puntata speciale in onda la prossima settimana su LaC Tv.

La Capitale Eventi andrà in onda sabato 22 e domenica 23 ottobre alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.