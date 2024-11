Il prossimo 8 aprile, in occasione del 17mo anniversario della scomparsa di Giacomo Mancini, la Fondazione che porta il suo nome, organizza un dibattito dal titolo La catastrofe delle élite – Potere digitale e crisi della politica in occidente. Ne discuteranno, insieme ad Antonio Pilati, autore dell’opera saggista e già membro del cda Rai e dell’Autorità garante per la concorrenza, Marco Gervasoni, docente universitario ed editorialista de Il Messaggero, e Mario Caligiuri, docente Unical e direttore Master in Intelligence. La presentazione del libro di Pilati rientra in un piano di eventi, con i quali la Fondazione, su impulso del suo presidente, Pietro Mancini e di Giacomo Mancini, ambisce ad arricchire il dibattito politico culturale, non solo in Calabria.

Annunciato un ricco calendario

Nel corso dell’anno, saranno invitati a Cosenza personalità del mondo della politica, dell’accademia e della cultura di diverso orientamento, che si confronteranno su temi-chiave: dal futuro dell’Europa, all’immigrazione, dalle libertà individuali alle problematiche legate allo sviluppo del Mezzogiorno, dalle strategie per il rilancio del Paese, alla formazione politica di nuove classi dirigenti. Animando queste occasioni di discussione e di confronto, la Fondazione, che con grandi sforzi, sta proseguendo il lavoro di conservazione dei documenti cartacei, audio e filmati, prodotti nel lungo e fervido impegno di mezzo secolo di battaglie da Giacomo Mancini, intende far conoscere e attualizzare il pensiero, per tanti aspetti, ancora moderno.