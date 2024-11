Ivan e Gianni Tallarico hanno inventato lo “smart bed”, ovvero un letto intelligente, tecnologico e interattivo. Un prodotto che al Salone del Mobile ha incantato clienti e acquirenti provenienti da tutto il mondo e che ora i due fratelli vorrebbero portare anche in Italia

Guai a chiamarlo solo “letto”. HiCan è molto, molto di più. Sviluppato dai due interior designers cosentini, Ivan e Gianni Tallarico, quello che è un dispositivo elettronico a tutti gli effetti sta diventando uno degli oggetti più ambiti nel mondo dell’arredo di lusso. Si tratta di una struttura che risponde ai principi della domotica, totalmente digitalizzata e intelligente. HiCan è un vero e proprio spazio interattivo, dove ascoltare musica e guardare film, leggere e-mail, accedere a internet, interloquire con gli elettrodomestici e le luci e infine, aspetto più importante, impostare e ottenere le condizioni di riposo ideali. Luce, temperatura, posizione, tutto concorrere a produrre un sonno profondamente ristoratore. Inoltre il letto concepito dai due imprenditori calabresi è a tutti gli effetti un oggetto di design, che inserisce negli ambienti dando una precisa impronta estetica.

Ma quello di Ivan e Gianni Tallarico, 34 e 33 anni, è nato da un’idea apparentemente semplice. Offrire, in una società che costringe alla costante produttività e impone frenetici, un’isola di ristoro e relax del tutto modulabile alle necessità individuabili. Studi attenti e la realizzazione di un prototipo, infine la prima commessa, di tre letti, per un totale di 120mila euro. Il trampolino di lancio che di fatto porterà i fratelli Tallarico al Salone del Mobile di Milano, a contatto con potenziali investitori provenienti da tutto il mondo che hanno accolto con grande entusiasmo questa nuova declinazione del riposo.

Ma Gianni e Ivan non hanno dimenticato le loro radici: «Il progetto nasce da un mix tra design made in Italy e tecnologia che ha conquistato Russia, Stati Uniti e Paesi arabi, e che vogliamo portare in Italia, con una versione più accessibile, non dedicata solo a hotel o proprietà immobiliari di lusso».