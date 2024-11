Si terrà il prossimo 10 maggio nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Cosenza l’evento “Stardust”, la manifestazione spettacolo ideata e realizzata l’Accademia di Arti Estetiche – Isteform – scuola professionale per estetiste ed acconciatori con sede a Cosenza.

L’evento accademico di fine anno è stato promosso al fine di dare risalto ai giovani e promettenti allievi della scuola, con lo scopo di esaltare le loro doti e il loro talento. Una serata in cui saranno portate in scena bellezza e arte in tutte le loro sfumature. I giovani accademici daranno vita ad alcuni dei look più estrosi di dieci star della musica nazionale ed internazionale - da qui il nome “Stardust” letteralmente “Polvere di stelle” - si spazierà infatti da Lady Gaga a Renato Zero e tanti altri nomi della scena musicale.

Le celebrità saranno rappresentate da cantanti e ballerini che si esibiranno sulle note delle loro canzoni più belle. Un vero e proprio tuffo nella storia della musica italiana e internazionale, uno spettacolo che abbraccia e incontra i gusti di tutti, dai nostalgici ai sognatori, dai rockettari ai ribelli. Una serata dove non mancheranno sorprese e colpi di scena all’insegna dell’arte, del divertimento e della buona musica.