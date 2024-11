“Bambini nel tempo. Infanzia di uomini e dei” è in programma fino al 24 giugno a Crotone. L’evento promosso in sinergia con l’associazione Sette soli

Fino al 24 giugno 2018 rimarrà aperta al pubblico la mostra Bambini nel tempo. Infanzia di uomini e dei allestita presso il Museo archeologico nazionale di Crotone. L’esposizione, il cui intento è quello di far scoprire giochi, passatempi e giocattoli dell’antichità attraverso testimonianze archeologiche dalle collezioni del Museo che rivelano incredibili analogie con i divertimenti dei bambini di oggi, è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Sette Soli.

La mostra è volta a promuovere la conoscenza di un aspetto non secondario della vita quotidiana delle società antiche, «creando, in tal modo, un senso di continuità, un allegro girotondo in cui i millenni di storia si incontrano gioiosamente e quasi si annullano» come ha affermato Marco Fittà, noto studioso del settore. Hanno presenziato all’inaugurazione dell’accattivante esposizione: Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria; Gregorio Aversa, direttore del Museo archeologico nazionale di Crotone; Antonella Cosentino, vicesindaco del Comune di Crotone e Margherita Corrado, senatrice e archeologa.

La mostra Bambini nel tempo. Infanzia di uomini e dei rimarrà aperta al pubblico fino al 24 giugno 2018 secondo il seguente orario:dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 19.30 (la biglietteria chiude alle 19.00).