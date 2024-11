Dopo una lunga attesa nei giorni scorsi a Paravati si è aperto il processo di beatificazione di Natuzza Evolo. Una giornata storica per la Calabria e per la provincia di Vibo Valentia che ha accolto migliaia di pellegrini giunti nella spianata della Villa della Gioia, da ogni dove per assistere alle solenni cerimonie. Le voci dei protagonisti, le testimonianze di fede ma anche le attese dei figli spirituali di mamma Natuzza sono state raccolte nell’ultima puntata di LaC Storie dal titolo “Natuzza serva di Dio”.

In particolare, il videoreporter Saverio Caracciolo traccia un profilo inedito della mistica con le stigmate attraverso i racconti e le varie esperienze di chi l’ha conosciuta. E non solo. Non mancheranno le testimonianze di chi l’ha incontrata solo “in bilocazione” (la capacità di essere presente in due o più luoghi contemporaneamente) e dei figli, per i quali Natuzza era semplicemente una mamma speciale con una missione da compiere. L’avvio del processo di beatificazione sarà caratterizzato da un lungo periodo d’indagine, che vedrà impegnato il tribunale nell’analisi delle testimonianze. Ultimo passaggio, di un iter complesso, sarà – se tutto procederà senza intoppi – la dichiarazione di beatificazione del Papa.