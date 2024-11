Il 33enne originario del Cosentino ha presentato a Lamezia Terme il suo secondo libro: un diario dei suoi viaggi per il mondo a costo zero

Andrea Fucile ha 33 anni, ed è di Calopezzati, poco più di mille anime in provincia di Cosenza. Come tanti aveva intrapreso il suo percorso di vita fuori, a Torino, dove era giornalista per una testata sportiva.

Poi all’improvviso il desiderio di mollare tutto e di conoscere il mondo per diventare uno scrittore- viaggiatore. Prima il giro del mondo in bici, poi quello degli Stati Uniti in autostop poi la decisione di andare a presentare il suo primo libro in Vespa.

Ebbene, da questo avventuroso e camaleontico viaggio è nato un secondo volume: “50 Pk, giro dell’Italia in Vespa”, presentato ieri a Lamezia Terme in collaborazione con il locale Vespa Club.

Non un colpo di testa per Andrea che è già al suo secondo volume e che ormai ha messo a punto un vero e proprio sistema di sopravvivenza. I suoi sono viaggi a costo zero, qualche sponsor locale, il sostegno fraterno dei Vespa Club Locali, un pasto caldo e un letto in cui dormire grazie a siti internet di scambio ospitalità.

Un’impresa che Andrea è pronto a rifare e che lo ha portato a vedere la sua vespa richiesta perfino dal museo di Pontedera.