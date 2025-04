“Il Cammino”, realizzato su cartoncino, con matita e pastello. Un artista calabrese ricorda così Francesco, da poco scomparso.

«Ho realizzato questa opera per non dimenticare il 266° papa della chiesa Cattolica. Per me è stato un grande Papa. Ho scelto il Cammino perché è stato un Papa che ha viaggiato molto per il mondo. E soprattutto perché nel 2020 nel pieno della pandemia, lo abbiamo visto mentre attraversava solitario piazza San Pietro deserta, simbolo di speranza e solidarietà globale».

Kevin Serafini ricorda poi che nell’ottobre 2020 «Francesco ha pubblicato l’enciclica Fratelli tutti, sulla “fraternità universale e l’amicizia sociale”, in cui critica il populismo, l’individualismo e promuove il dialogo tra religioni. Ho realizzato anche Il fiore di nardo, un particolare preso dallo Stemma di Papa Francesco. Il fiore di nardo, chiamato anche “fiore di San Giuseppe”, è un simbolo di amore fedele e di speranza. E papa Francesco dava questo, pace, speranza e amore. Per lui non esisteva la diversità era uguale per tutti. Per questo ho realizzato questa opera».



Kevin Serafini vive a Casali del Manco. L’arte è la sua grande passione che coltiva fin da piccolo. «Ho sempre sentito un forte bisogno di comunicare con essa, trasmettendo emozioni forti e vere». Attraverso l’arte comunica il suo stato d’animo, e quello delle persone che lo circondano.

«Sono sempre alla ricerca del nuovo, mi piace catturare l’espressione di quel momento ed esprimere l’emozione su disegni o su dipinti, mi piace esprimere la vita attuale».

Serafini si è fatto molto conoscere e apprezzare in questi ultimi anni, grazie ai suoi lavori che hanno conquistato critica e pubblico, ottenendo anche riconoscimenti e premi di particolare. Diversi sono i murales che ha realizzato, tante le mostre poste in essere.

Molto attento all’attualità, all’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, l’artista ha creato alcune opere della serie “No alla Guerra, sì alla Pace”. Nel settembre 2022 Serafini ha realizzato un ritratto di Elisabetta II, in occasione della sua scomparsa e per i settant’anni di Regno.