I riti e le tradizioni della settimana Santa raccontati dal nostro videoreporter nello speciale in onda domenica e martedì alle ore 23 su LaC Tv

La settimana Santa, sette giorni tra sangue e mistero, tra pietà popolare e folklore. Una possibilità per estraniarsi dal reale, dimenticando convenzioni e ruoli sociali. La lotta del popolo contro le forze malefiche alla ricerca della gioia. Tutto questo raccontato dal nostro videoreporter Saverio Caracciolo.

In onda su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Domenica 8 aprile alle 19.00 e martedì 10 Aprile alle ore 23.00. Anche in streaming su www.lactv.it