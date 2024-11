Vincenzo Ricca, compositore calabrese, firma le musiche del film “Il ragazzo e la tigre”. Dopo il successo de “Il mio amico Nanuk”, Brando Quilici torna al Cinema con una co-produzione internazionale. Protagonisti della pellicola, Sunny Pawar e Claudia Gerini. Il film racconta una storia ricca d'avventura ed emozioni che riflette sulla sempre più urgente questione della scomparsa delle tigri. Oggi restano solo 3900 esemplari in libertà e in Nepal, uno degli habitat naturali della magnifica tigre del Bengala, il numero è inferiore a 300.

Prodotto da Hd Production in associazione con Mediaset Espana e Laser Film, il film arriverà al cinema con il patrocinio di Wwf proprio nell'anno della Tigre, secondo il calendario cinese, uscendo in sala il 14 ottobre 2022, distribuito da Medusa Film in tutto il mondo con il titolo di “Tiger’s nest”. Il film, nelle principali sale italiane dal 14 ottobre, sarà presentato in anteprima nella sezione “Eventi” della kermesse “Alice nella città” proposta dal 13 al 23 ottobre 2022 nell’ambito della Festa del cinema di Roma.

Le musiche del film sono firmate da un compositore calabrese, il cosentino Vincenzo Ricca. Il professionista vanta al suo attivo numerose colonne sonore e collaborazioni di prestigio. Ha curato le colonne sonore dei documentari di Folco Quilici (padre di Brando Quilici), documentarista regista e scrittore. Scomparso nel 2018, è stato nominato nel 2016 dalla rivista americana Forbes una delle 100 firme più influenti al mondo.