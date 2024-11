Un team di ricercatori indipendenti ha aperto la strada per la fruizione di uno dei pezzi più evocativi della collezione del Tesoro di Sant'Eufemia, attualmente conservato al British Museum di Londra, ente cui è stato ceduto dagli allora proprietari verso la fine dell'Ottocento: la ricostruzione digitale del diadema è stata possibile grazie alla sperimentazione di un approccio basato esclusivamente sull'impiego delle fonti indirette, coincidenti con immagini di archivio. Lo annuncia una nota.

Di recente pubblicato quale articolo di copertina dalla rivista di settore Archeomatica, l'articolo scientifico "Il tesoro di Sant'Eufemia rinasce in 3d - Esempio di digitalizzazione di reperti non direttamente fruibili" illustra nel dettaglio il risultato dell'attività coordinata da tre ricercatori indipendenti: Francesco La Trofa, consulente e divulgatore delle tecnologie 3D; Gabriele Simonetta, designer esperto in modellazione 3D; Felicia Villella diagnosta attiva nel settore dei beni culturali calabresi, nel cui contesto rientra il tesoro di Sant'Eufemia.

«L'obiettivo del lavoro - spiega il team di ricerca - consiste nell'individuazione di un metodo che consenta di lavorare indirettamente sui reperti, sfruttando in prevalenza le immagini fotografiche già disponibili. La pipeline di lavoro comprende in gran prevalenza tecniche di elaborazione tridimensionale già utilizzate in altri ambiti. Si tratta di una complessità multidisciplinare finalizzata a semplificare sia tecnologicamente che economicamente la creazione di asset che potrebbero garantire ai musei molte nuove possibilità di studio e fruizione dei reperti».

Oltre ad affinare i processi relativi al caso pilota del diadema del Tesoro di Sant'Eufemia, il team di ricerca sta valutando nuove opportunità per estendere l'applicazione del metodo ad intere collezioni, con un approccio di gestione del modello 3D capace di supportare soluzioni innovative nell'ambito della musealizzazione dei reperti.