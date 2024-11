In lizza per i David di Donatello e per i Nastri d’Argento, il docufilm Semidei dedicato ai Bronzi di Riace adesso arriva nella sale in Italia. «Stasera la prima di Semidei a Roma al teatro Barberini con due proiezioni già sold out, alle 21 e alle 21.30 in due sale diverse, e un’altra aggiunta per domenica alle 12. Da giovedì 22 febbraio al multisala Lumiere a Reggio Calabria. Sarò davvero contento di dibattere sul film dopo la proiezione in programma alle ore 18 proprio a Reggio, sabato 24 febbraio. Tengo molto a presenziare per incontrare il pubblico della mia città e del luogo dove tutto è iniziato. Un legame che questo lavoro mi ha fatto il dono di onorare e, se possibile, di stringere ancora di più». Continua a vivere con grande entusiasmo e soddisfazione questo momento il regista reggino Fabio Mollo che con Alessandra Cataleta ha diretto il docufilm Semidei.

Il docufilm Semidei, produzione Palomar realizzata con il supporto della Regione Calabria dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità e fondazione Calabria Film Commission, propone un racconto originale della storia dei Bronzi di Riace, dal loro ritrovamento avvenuto il 16 agosto 1972 nelle acque ioniche di Riace, nel reggino, fino ad oggi. La sceneggiatura è di Armando Maria Trotta, Giuseppe Smorto, Massimo Razzi e dello stesso regista Fabio Mollo. Interpreti di loro stessi sono Antonio Alì, Damiano Bevilacqua, Anzhela Brailo, Daniele Castrizio, Stefano Mariottini, Gaia Carlotta Ndoye.

Dopo Roma, non solo Reggio Calabria ma anche Reggio Emilia, dove al Cinema Rosebud sempre sabato 24 febbraio sarà presente l’altra regista Alessandra Cataleta. Poi Cesena, Parma, Capri, Bologna, dove sarà presente il regista Fabio Mollo. Poi ancora Milano, Torino, Genova, Pisa, Firenze, Padova, Bari, Cosenza, Messina e tante altre tappe che ancora si aggiungeranno. Si inizia stasera, al teatro Barberini di Roma dove con Fabio Mollo interverranno i produttori di Palomar, lo scopritore Stefano Mariottini, Giuseppe Smorto, giornalista e scrittore anche lui reggino e uno degli sceneggiatori del docufilm. Modererà il dibattito il giornalista Maurizio Di Rienzo, critico cinematografico.

Presentato in anteprima mondiale alla 21^ edizione delle Giornate degli autori in occasione del Festival di Venezia 2023 lo scorso settembre e proiettato al teatro Francesco Cilea in una serata evento a Reggio Calabria lo scorso dicembre, Semidei arriva adesso nelle sale di tutta Italia per raccontare la storia antica e al contempo pregna di attualità dei due antichi capolavori in bronzo. A fine febbraio e a maggio sono attesi gli esiti, rispettivamente delle due prestigiose candidature ufficializzate nelle scorse settimane tra i primi 15 documentari in corsa per il Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2024 per il miglior documentario e nella cinquina finalista della categoria “Cinema, Spettacolo, Cultura” dei Nastri d’Argento, il più antico premio cinematografico italiano assegnato dal 1946 dai giornalisti. Continua a leggere su Il Reggino