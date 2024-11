Fabrizio Mazzotta ha prestato la voce ai personaggi più famosi dell’animazione facendo divertire intere generazioni di adulti e bambini

Con la sua voce ha fatto sognare e divertire intere generazioni di bambini, ha caratterizzato i personaggi più amati dei cartoni animati dandogli un tocco di magia che solo i grandi artisti posseggono. Eppure pochi lo conoscono, raramente appare in televisione, preferendo lavorare dietro le quinte, proprio come doppiatore. Stiamo parlando di Fabrizio Mazzotta, nativo di Monza ma di padre calabrese, di Laureana di Borrello, per la precisione.



Il suo nome ai più non dirà nulla, ma, se associato alle figure a cui nel corso della sua carriera ha prestato la voce, aprirà un mondo di ricordi e nostalgia: Krusty il clown dei Simpson, Ted Carter di Holly e Benji, Eros di Pollon, Tontolone dei Puffi.

Ma non solo. Mazzotta è stato anche il doppiatore di Mariangela, la figlia di Fantozzi nel film Fantozzi contro tutti, ha lavorato per le serie televisive La famiglia Partridge, Streghe, e The Big Bang Theory, oltre a possedere un infinito curriculum nel campo dei film e delle serie d’animazione.



E la creatività di Mazzotta non si ferma qui: il suo eclettismo gli ha permesso di operare con ottimi risultati anche come disegnatore e autore di fumetti per Topolino, Lupo Alberto e Cattivik.

A conti fatti, l’ennesimo talento di cui la Calabria e i calabresi possono andare fieri.