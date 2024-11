L'approfondimento è stato realizzato in Calabria. Andrà in onda l'8 novembre nell'ambito della nota trasmissione Rai

Andrà in onda martedì 8 novembre sulla Rai, nell'ambito del programma Geo "Il Fagiolo poverello", il documentario realizzato dal fotoreporter LaC Saverio Caracciolo. È stato girato in Calabria, a Mongiana, in provincia di Vibo Valentia, dove vive Andrea, un ragazzo calabrese emigrato al Nord con la speranza di trovare un lavoro. Inizia a lavorare ma stufo della vita cittadina decide di ritornare nella sua Mongiana, piccolo paese all'interno del parco delle Serre, famoso nel periodo borbonico per la presenza di un complesso siderurgico all'interno del quale si fabbricavano varie armi per l'intero regno.

Il giovane dedide così di cambiare vita e immergersi così nel mondo contadino. Oggi, oltre ad essere un apicoltore e produrre ottimo miele, ha riscoperto la coltivazione del fagiolo poverello, un legume portato in passato a Mongiana dai Borboni. Andrea è stato protagonista anche della puntata Sulle ali delle api, nell'ambito della fortunata stagione del 2018 di LaC Storie prodotta e curata proprio dal nostro Saverio Caracciolo per il network LaC.